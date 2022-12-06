صندوق التعاضد الفلاحي يطلق تعويضات لزبائن الصناعيين عند تسجيل خسائر بالمردود

سيكون بإمكان الصناعيين المستثمرين خاصة في المجال الفلاحي، الاستفادة من تعويضات عن خسائر حجم الإنتاج وتعويض زبائنهم عن الضرر، مقابل اشتراكهم في التأمين لدى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.

وقال الرئيس المدير العام للصندوق شريف بن حبيلس، اليوم الإثنين، في حديث خص به “النهار أونلاين”، إن مؤسسته أطلقت منتوجا جديدا موجها لفئة الصناعيين في المجال الفلاحي.

وحسب المتحدث، فإن المنتوج الجديد يمكن من الاستفادة من تعويضات عند تسجيل خسائر في المردود وتعويض زبائن الصناعيين عند الضرر.

وفي هذا الصدد، قال بن حبيلس إن “المستثمر الصناعي إذا لم يتمكن من توفير المنتوج لفائدة زبائنه وكان يتوفر على عقد تأمين على مستوى الصندوق سنتكفل بتعويضهم”.

وأضاف المتحدث “في حال تعطل آلة الإنتاج سيتكفل الصندوق بتعويض الزبون”، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد القيام بجولة عبر مختلف ولايات الوطن من أجل التحسيس بأهمية المنتوج. وأوضح بن حبيلس “متواجدون اليوم بولاية بجاية وسنجوب باقي ولايات الوطن الأيام القادمة”.

ويشمل المنتوج الجديد، حسب الرئيس المدير العام لصندوق التعاضد الفلاحي، التعويض عن الخسائر التي قد يتكبدها المستثمر الصناعي جراء الكوارث الطبيعية من زلازل وفيضانات.

كما يمكن –يضيف المتحدث- فئة الفلاحين التي ترغب في ولوج عالم التحويل الصناعي من الاستفادة من هذا النوع من التأمينات.

ويحصي صندوق التعاضد الفلاحي، اليوم سبعين وكالة موزعة بمختلف الولايات في انتظار تدشين الوكالة الجهوية للمنيعة الأيام القادمة، فيما يتوقع بلوغ رقم أعمال بإجمالي 1400 مليار سنتيم بعنوان السنة المالية لـ2022.