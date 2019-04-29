صندوق النقد الدولي: الجزائر مقبلة على التسيير الصارم للميزانية في 2020

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الجزائر مقبلة على التسيير

“الصارم” للميزانية في 2020، لأنه من المهم المحافظة على استقرارها الإقتصادي خلال انتقالها السياسي، حيث أكد الأخير في حوارلـ”جون أفريك”

على ضرورة تجنب الجزائر لأي عجز مالي في السيولة، معتبرا بأن الحكومة الجزائرية المقبلة ستكون لها أجندة إصلاحات “هامة”.

وأضاف “يجب على الحكومة تنويع الإقتصاد خارج المحروقات، والمساهمة بالتالي في إنشاء عدد كبير من مناصب الشغل في القطاعات الأخرى”

وتأسف مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، كون النمو الجزائري “مرتبط كثيرا” بسعر المحروقات

موضحا أن الإرتفاع الذي سُجل سنة 2019، راجع إلى ارتفاع النفقات المالية العمومية التي مُوّلت عن طريق النقد،

وهو الأمر الذي شجع الإستهلاك، مشيرا إلى أن توقعات 2019، تم إجراؤها قبل الإضطرابات السياسية التي تترجم آمال الشعب

وخاصة الشباب في تحسين ظروف معيشتهم، معتبرا أن آفاق المنطقة التي يشرف عليها مماثل لآفاق الإقتصاد العالمي.