صندوق النقد الدولي: توزيع اللقاحات لا ينبغي أن يوقف دعم السياسات النقدية والمالية

أكد صندوق النقد الدولي، أن الموافقة على توزيع اللقاحات عزّزت توقعات حدوث تعافي إقتصادي عالمي.

وأضاف الصندوق في تقريره حول الإستقرار المالي العالمي لشهر جانفي، أنه يتوجب أن تستمر الحكومات في دعم السياسات النقدية.

وأوضح الصندوق أن اللقاحات تحصن الأسواق، لكن دعم السياسات لا يزال مطلوبا.

وكشف التقرير، أنه إلى أن تصبح اللقاحات متاحة على نطاق واسع، يظل إنتعاش أسعار السوق والتعافي الإقتصادي مرهونين باستمرار الدعم من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة.

وأضاف التقرير، أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات على مخاطر تفاقم مواطن الضعف المالي، وخاصة في إقتصادات الأسواق الواعدة.

تتيح الانتعاشة الجارية في تدفقات إستثمار الحافظة خيارات تمويلية أفضل لاقتصادات الأسواق الصاعدة التي تواجه إحتياجات تمديد قدر كبير من ديونها في عام 2021.

وقد أدى تيسير السياسات إلى تخفيف ضغوط السيولة حتى الآن، إلا أن الضغوط قد تعاود الظهور في المستقبل القريب.

وأضاف التقرير، أنه ينبغي على صناع السياسات أن يكونوا مستعدين لمخاطر حدوث تصحيح سوقي في ظل رهان المستثمرين على استمرار الدعم المقدم من السياسات وحالة التراخي المتغلغلة في الأسواق مع زيادة ارتفاع تقييمات الأصول.

وأدت الأخبار المعلنة بخصوص اللقاحات المضادة للفيروس وبداية نشرها إلى تعزيز الآمال في حدوث تعاف اقتصادي في عام 2021.