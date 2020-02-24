صندوق النقد الدولي يستعد لدعم الجزائر ويثمن إرادة السلطات بتغيير الوضعية الإقتصادية

أكد رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي أنه سجل من خلال محادثاته مع السلطات الجزائرية إرادة حقيقية في تغيير وضعية الإقتصاد.

وأشار إلى أن الجزائر تمتلك إمكانيات ضخمة ،وجاء هذا التصريح عقب لقاءه مع وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم.

وأضاف جون فرونسوا دوفان أن المحادثات والمبادلات مع أعضاء الحكومة الجزائرية تمحورت حول التوجهات الإقتصادية الجديدة والإصلاحات المرتقبة.

وشدد في هذا السياق على إستعداد صندوق النقد الدولي لتقديم دعمه من خلال المساعدة التقنية ونصائح في السياسات الإقتصادية.