صندوق النقد الدولي يعلن استعداده لدعم سوريا 

أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، عن استعداد الصندوق لدعم سوريا وبدء التواصل مع مسؤوليها لفهم احتياجات المؤسسات الرئيسية، مثل مصرف سوريا المركزي.

وجاء ذلك خلال تصريحات للمديرية لتنفيذية، لقناة الشرق على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة في السعودية.

أين أكدت أن التواصل الحالي يهدف إلى تقديم دعم يساعد على بناء قدرات المؤسسات الاقتصادية السورية.

وأوضحت غورغييفا أن سرعة تنفيذ البرامج تعتمد على قرارات السلطات في دمشق، مشيرة إلى أهمية سوريا لشعبها وللمنطقة.

ويأتي هذا التطور بعد انقطاع دام 16 عامًا، وسط تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة بأن إعادة إعمار سوريا قد تتطلب نحو 300 مليار دولار.

يذكر أن مؤتمر العلا، الذي شهد مشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ناقش قضايا إزالة العقوبات وإعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي.