صندوق كاسنوس .. خدمة جديدة للمنتسبين

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS) عن تسهيلات جديدة لاسترجاع الرمز السري عبر منصة “ضمانكم”.

وحسب بيان صندوق “كاسنوس”، عبر حسابه على فيسبوك، فإن هذ الإجراءات جاءت في في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية للمنتسبين.

وأكدت “كاسنوس” أنه بإمكان المنتسبين للصندوق استرجاع رمزهم السري للولوج إلى منصة “ضمانكم” والاستفادة من جميع الخدمات الرقمية بكل سهولة.

وأوضح الصندوق الخطوات التي يمكن من خلالها استرجاع الرمز السري وهي:

تسجيل الدخول إلى منصة ضمانكم.

التوجه إلى الخانة المخصصة لإعادة استرجاع الرمز السري.

سيتم إرسال رابط إعادة التعيين عبر بريدكم الإلكتروني.

وفي حال عدم توفر بريد إلكتروني مسجل، يرجى تواصل المنتسبين مع “كاسنوس” لتحديث معلوماتهم وضمان تسلّم رابط الاسترجاع بكل أريحية.