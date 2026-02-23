صندوق “كاكوبات” يتحصل على تجديد ثلاث شهادات مطابقة للمعايير الدولية

تحصل الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري “كاكوبات”. على تجديد ثلاث شهادات مطابقة للمعايير الدولية ISO. وذلك بعد اجتياز عمليات تدقيق خارجية صارمة شملت مختلف هياكله ونظم تسييره.

وحسبما أفاد به بيان للصندوق، فإن الصندوق تحصل مطلع شهر فيفري الجاري على تجديد ثلاث شهادات مطابقة للمعايير الدولية ISO. تتمثل في “إيزو 9001 لنظام إدارة الجودة” و “إيزو 45001 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية” و “إيزو 14001 لنظام إدارة البيئة”.

ويأتي هذا التتويج “تأكيدا لالتزام الصندوق بدعم الجودة والتحول الرقمي. كما يشكل محطة بارزة ضمن مسار مؤسساتي متكامل انتهجه الصندوق منذ سنة 2019. تاريخ اعتماده الأول لأنظمة المطابقة الدولية ISO”. وذلك في إطار الالتزام الدائم بتكريس ثقافة التسيير المعياري وترسيخ مبادئ الجودة. إلى جانب تحسين الأداء المؤسساتي والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات والمعايير

الدولية المعتمدة.

وأشار البيان، إلى أن الشهادات المتحصل عليها صالحة لمدة ثلاث سنوات، وقد تم تجديدها على ضوء نتائج إيجابية لعمليات تدقيق خارجية دقيقة وشاملة. أكدت نجاعة وفعالية النظام المعتمد ومدى امتثاله الكامل لمتطلبات المعايير الدولية في مجالات الجودة والصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة.

وأضاف البيان، أن صندوق كاكوبات يرسخ مكانته كهيئة عمومية تعتمد نظام الإدارة المتكامل “SMI” بما يضمن انسجام السياسات والإجراءات ويعزز التحكم في مختلف العمليات. وهو ما مكنه من إنتهاج مسار فعال وسريع لتجسيد برنامج الرقمنة من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين آليات التحكم والتسيير. فضلا عن تعزيز منظومة المراقبة وقياس الأداء ودعم التحول الرقمي على أسس تنظيمية وهيكلية سليمة ومستدامة.

