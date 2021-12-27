 صنهاجي: إنشاء الوكالة الوطنية للأمن الصحي جاء لإصلاح المنظومة الصحية

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، اليوم الاثنين أن إنشاء هذه الوكالة جاء لإصلاح المنظومة الصحية في البلاد.

وقال صنهاجي، في كلمة له حول هذه الوكالة، أن من مهام هذه الاخيرة الرصد واليقظة والانذار.مضيفا أن الوكالة تابعة لرئيس الجمهورية وهي ذات طابع خاص.

كما تكفلت هذه الوكالة منذ انشائها، بعدة عمليات فورية ومستلزمات أخرى قاعدية خلال الجائحة. من حيث التنظيم والتوظيف.

وحمّل صنهاجي مسؤولية ضعف نشاط الوكالة الوطنية للأمن الصحي إلى عدم التنسيق بين المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع وعدم استغلال المعطيات المتوفرة لديها كما يجب.

حيث وصف المعطيات التي تتلقها الوكالة من طرف هذه المؤسسات بالمعطيات الميتة.

الى جانب ذالك أوضح صنهاجي أن الوكالة مسيرة من طرف مجلس التوجيه الذي فيه كل القطاعات المعنية بالصحة منها وزارة البيئة، والتجارة، والصحة والصناعة الصيدلانية، والمديرية العامة للجمارك والحماية المدنية.

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