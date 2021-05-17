صنهاجي.. الوافدون من الخارج سيخضعون لتحليل الكشف عن السلالات المتحورة

قال مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، اليوم الاثنين، إن الوافدون من الخارج سيخضعون للتحليل الجيني الذي يكشف عن السلالات المتحورة.

وأوضح، صنهاجي، أن الوافدون من الخارج سيتم إخضاعهم إلى حجر صحي مدة أسبوع أو عشرة أيام.

وأفاد مدير الوكالة، أن السلالة البريطانية هي الأكثر انتشارا بأزيد من 70 حالة تليها السلالة الهندية بـ20 حالة.

وأشار المتحدث، إلى وجود آليات خاصة حتى يكون فتح الحدود آمن، مضيفا أن الجزائر ستسير على خطى بلدان أخرى.

وأضاف صنهاجي، أنه سيتم دراسة الإجراءات العملياتية لاستقبال الوافدين، خلال هذا الأسبوع.

وعرفت الجزائر –يقول المسؤول-، 3 موجات، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تشهد الوباء موجة رابعة مع وجود اللقاح.

وتابع كمال صنهاجي، “يجب جلب أكبر عدد ممكن لللقاحات لتجنب الموجة الرابعة، مردفا أن “اللقاحات ستكون متوفرة في الأشهر المقبلة”.

وبخصوص إنتاج لقاح سبوتنيكV، أكد المتحدث “سيتم تحويل مخبر قسنطينة المنتج للأنسولين لتصنيع اللقاح المضاد لكورونا بالاتفاق مع الشريك الروسي”.

وأشار صنهاجي، إلى “أن العملية سارية لتجهيز المخبر المنتج للقاح سبوتنيكV، والمشرفون على المخبر يخضعون لتكوين خاص”.

وسيتم –يقول المسؤول ذاته- إنتاج أولى الجرعات من “سبوتنيكV” جزائري الصنع شهر سبتمبر.

انشاء مركز بحث في علم التلقيح ومستشفى خاص بالحجر قريبا

وكشف مدير الوكالة عن وجود مشروع لإنشاء مركز بحث بعلم التلقيح، “في وقت تعرف فيه البشرية أوبئة خطيرة وتنتشر بسرعة”.

وأضاف كمال صنهاجي، أن هناك مشروع مستشفى خاص بالحجر، يستقبل المصابين بالفيروسات الفتاكة ويتماشى مع مركز علم التلقيح.

وأشار المسؤول، إلى مصالحه ستقوم بتنسيق مختلف القطاعات والمعطيات لاستخراج مؤشرات إنذار وتنبيه لمساعدة رئيس الجمهورية في اتخاذ قرارات علمية.