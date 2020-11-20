صنهاجي: الوضع مقلق وسيتم تشديد إجراءات الحجر إذا استمر تصاعد الإصابات

أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، اليوم الجمعة، أن الوضع مقلق وسيتم تشديد إجراءات الحجر إذا استمر التصاعد.

ويأتي تصريح صنهاجي خلال اليوم المفتوح الذي نظمته قناة “النهار” حول الموجة الثانية من فيروس كورونا في الجزائر.

وأشار صنهاجي أن هذه الموجة لا يمكن علميا اعتبارها موجة ثانية بل مجرد ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ولم يخف المتحدث خطورة الوضع، مؤكدا احتمالية تواصل ارتفاع الإصابات خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد صنهاجي أن إجراءات الحجر الصحي ستكون متصاعدة ومشددة اذا اقتضى الأمر، لأن الفيروس انتشر بصفة أوسع.

وقال “الأرقام ستبقى مرتفعة إذا لم نحترم الاجراءات الوقائية، المسألة مسألة وعي فردي، من غير الممكن أن نجعل شرطيا وراء كل مواطن”.