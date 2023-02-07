صنهاجي.. تحقيق الأمن الصحي يشكل أحد أهم التحديات المطروحة

أكد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، البروفيسور كمال صنهاجي، أن تحقيق الأمن الصحي يشكل أحد أهم التحديات المطروحة. التي تستوجب تطبيق تدابير الحماية تنفيذا للاستراتيجية الوطنية ذات الصلة.

كما أوضح البروفيسور صنهاجي أن “تحقيق الأمن الصحي يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم ومنها الجزائر”. بحيث “يمكن للوضع الصحي أن يتطور إلى حالة طوارئ صحية تستوجب منا –كما قال– التطبيق الفوري لتدابير الحماية”. و”ذلك من خلال تنسيق جهود مختلف المتدخلين في مجال الأمن الصحي”.

وأضاف في ذات السياق، أن الملتقى “يعد فرصة هامة للعمل على ضمان الأمن الصحي للمواطن وتوفير حياة أفضل له”. “في ظل خطة تطمح إلى تحقيق التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”. و”التي تأتي في صلب الإستراتيجية الوطنية لرسم ملامح الجزائر الجديدة”. كما “يندرج في إطار الرقي بمستوى الحوكمة ورفع التحديات واقتحام آفاق مستقبلية طموحة في مجال الأمن الصحي”. إضافة إلى “حث جميع الفاعلين على توفير المؤشرات السنوية لتقييم السياسات العمومية في المجال والتغلب على التحديات المطروحة”. وتتعلق هذه التحديات بـ”تحديث أدوات وأساليب التحليل مع مراعاة الثورة الرقمية، تنسيق تنفيذ التحقيقات الميدانية الكبرى في مجال الأمن الصحي”. “المساهمة في إنتاج المؤشرات الرئيسية للحالة الصحية للسكان وإعطاء الأولوية للمراقبة واليقظة والتنبيه في ذات المجال”. مضيفا أن “مشروع التحديث الضروري” للأدوات والأساليب في عصر الرقمنة الشاملة. “يتطلب الاهتمام الخاص بإزالة الطابع المادي والقدرة على إدارة قواعد البيانات الكبيرة والتعامل مع ظاهرة (البيانات الضخمة)”. و”إدماج بيانات تحديد المواقع الجغرافية”.

في حين، أبرز البروفسور صنهاجي في هذا الصدد، أهمية هذا المشروع بالنسبة للوكالة بحيث “يأخذ بعين الاعتبار المستويات المحلية والإقليمية”. و”الوطنية لنقل واستخدام المعلومات على مستوى استراتيجي مضمون”.

وذكر بأن “الجزائر وتماشيا مع التزاماتها الدولية, تعمل على توسيع نطاق نشاطاتها في مجال الأمن الصحي بالمصادقة على مختلف الإعلانات الدولية والإقليمية ذات الصلة”. و”اتخاذ التدابير المناسبة لاكتساب خبرات علمية كبيرة لتقييم المخاطر التي تمس بصحة الجميع”.