صنهاجي: سنعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءات المحلية في الجزائر

قال كمال صنهاجي رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، إن الوكالة ستسمح بإصلاح المنظومة الصحية.

وأضاف صنهاجي خلال نزوله ضيفا بالإذاعة الوطنية، أن الأمن القومي لأي دولة مرتبط بالقطاع الصحي، مضيفا أن الجزائر إستثمرت في القطاع الصحي، غير أنه بقي الٱن مسألة التنظيم وتغيير نموذج التسيير.

وأوضح كمال صنهاجي، أن اللجنة ستعتمد بالدرجة الأولى على الكفاءات المحلية في الجزائر، مشيرا إلى أن الكفاءات موجودة بكثرة ولن ننسى الكفاءات الجزائرية بالخارج.