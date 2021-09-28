صنهاجي “للنهار أونلاين”: هذا موعد التطعيم بلقاح “كورونافاك”

كشف البروفيسور كمال صنهاجي مدير الوكالة الوطنية للأمن الصحي، أن موعد الإنطلاق في التطعيم باللقاح الجزائري “كورونافاك” سيكون في غضون أسبوعين.

وقال البروفيسور صنهاجي في تصريح خص به “النهار أونلاين”، أنه سيتم غدا الإنطلاق في إنتاج لقاح كورونافاك الجزائري بقسنطينة. أما عن موعد الإنطلاق في التطعيم به سيكون في غضون 15 يوما أو أقل أو أكثر حسب المصنع”.

واشار البروفيسور صنهاجي، أنه يتم حاليا إجراء التجارب السريرية فيما يخص تلقيح الأطفال الأكثر من 12 سنة. وبالنسبة للجزائر فإن تلقيح الأطفال من عدمه سيكون حسب النتائج السريرية التي تظهرها المخابر العالمية.

وعن الوضعية الوبائية في الجزائر، قال المتحدث أن تلقيح عدد معتبر من المواطنين ساهم في حصر الإصابات وانخفاضها. مشيرا أن الوضعية الحالية مستقرة. داعيا في ذات السياق للإستمرار في تلقي التطعيم.

أما عن المتحور “مو” فأكد أنه لحد الساعة لم تظهر أية إصابة به في الجزائر. وفي حال ذلك سيتم إعلام الرأي العام واتخاذ الإجراءات اللازمة

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