صنهاجي “للنهار”: إنتاج اللقاح الروسي بداية العام المقبل

قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي كمال صنهاجي، أن الجزائر ستشرع في إنتاج اللقاح الروسي بداية من العام المقبل

وأضاف صنهاجي في تصريح “للنهار”، على هامش إستضافته في فروم الإذاعة، أن تصنيع اللقاح في الجزائر مهم جدا. لأن تصنيعه صحي وإستشفائي. بالإضافة إلى أن تصنيع اللقاح سيفيد الجزائر إقتصاديا بتخفيض تكلفة الإنتاج. مشيرا إلى أن مصنع “صيدال” بقسنطينة يحتوي على إمكانيات وقدرات علمية تسمح بتصنيع اللقاح محليا.

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