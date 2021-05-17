صنهاجي: هكذا يُمكننا تحقيق المناعة الجماعية في الجزائر

وأورد صنهاجي، خلال حلوله ضيفا على فوروم الإذاعة، أنه “من الخطير تأكيد الأمور حاليا بأن تم بلوغ هذه المناعة الجماعية في الجزائر، فالأمر ليس صحيحا”.

وأوضح صنهاجي، أنه ولتحقيق المناعة الجماعية، يجب رفع عدد الدراسات الخاصة بالتحاليل الوبائية بشكل أهم.

بالإضافة إلى فتح تحقيقات حول المستويات المرتفعة للسكان من أجل الخروج بنتيجة والقول بأنه قد تم بلوغ المناعة الجماعية.

ومن جهة أخرى، طمأن البروفيسور، المواطنين، بأن جميع اللقاحات المضادة للفيروس متساوية الآن من حيث الفعالية.

مشيرا إلى أن المتحورات التي ظهرت، يمكن التحكم فيها ومعروفة من طرف اللقاحات.