صواريخ “البوليزاريو” تدّك 6 مواقع لقوات “المخزن”

والذي كشف بأن البوليزاريو، واصل لليوم الـ 213 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،امس، مناطق سبخة تنوشاد، رووس اودي الظمران وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس، كما استهدفت الهجمات منطقة امكلي الدشرة قطاع امكالة.