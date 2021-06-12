صواريخ “البوليزاريو” تدّك 6 مواقع لقوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الجمعة واليوم، والتي دخلت يومها الـ 213حسب البيان العسكري.
والذي كشف بأن البوليزاريو، واصل لليوم الـ 213 هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار، اين استهدف القصف ،امس، مناطق سبخة تنوشاد، رووس اودي الظمران وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس، كما استهدفت الهجمات منطقة امكلي الدشرة قطاع امكالة.
وبخصوص هجمات يوم السبت، فلقد استهدفت نيران “البوليزاريو”، جحور قوات الاحتلال بمنطقة اكويرة ولد ابلال بقطاع المحبس ومنطقة فدرة العش قطاع حوزة.
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