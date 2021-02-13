صواريخ “البوليزاريو” تستمر في تدمير قواعد “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الجمعة واليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ94، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

واستهدف القصف الصحراوي امس الجمعة، قواعد قوات “المخزن” في منطقة اكرارت لحديد بقطاع الفرسية مرتين متتالين.

في حين مسّ قصف “البوليزاريو” اليوم قواعد الإحتلال المغربي المتخندقة في منطقة قلب اظليم قطاع تشلة.

بالإضافة الى استهداف معاقل القوات المغربية في منطقة روس السبطي بقطاع المحبس

أين اشتعلت النيران في القاعدة المستهدفة وشوهدت اعمدة الدخان تتصاعد منها، يضيف نفس البيان العسكري.