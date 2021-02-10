91 يوما من قصف “البوليزاريو” المتواصل على معاقل قوات “المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ91، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

ومسّ القصف الصحراوي، اليوم الأربعاء، مواقع جنود الاحتلال المغربي بمنطقة أﯕرارة الفرسيك بقطاع المحبس.

بالإضافة الى منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد و أم أدﯕن بقطاع البكاري يضيف نفس البيان العسكري.

كما دكّـت نيران الجيش الصحراوي مواقع القوات المغربية في منطقة أﯕليبات العكاية بقطاع البكاري.

أما بقطاع الفرسية فتم قصف جحور قوات “المخزن” المتخندقة بمنطقة أﯕرارة لحديد بقطاع الفرسية.

ومع تواصل الهجمات الصحراوية على قوات الإحتلال المغربي، يستمر هذا الأخير في تكبد مزيدا من الخسائر في الأرواح.

والعتاد على طول جدار الذل والعار منذ بداية حرب التحرير الثانية، والتي دخلت يومها الـ91.