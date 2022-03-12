صواريخ روسية تدمر قاعدة جوية بكييف

دمرت هجمات صاروخية روسية، قاعدة جوية أوكرانية بالقرب من البلدة الواقعة في منطقة كييف صباح اليوم السبت.

وحسب ما نقلته وكالة إنترفاكس أوكرانيا، عن رئيسة بلدية فاسيلكيف ناتاليا بالاسينوفيتش، فإن الهجمات الصاروخية أصابت أيضا مستودعا للذخيرة.

كما قال مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أوليكسي أريستوفيتش، إن أوكرانيا تتوقع موجة جديدة من الهجمات على مناطق كييف وخاركيف ودونباس بعد تباطؤ الهجوم الروسي.

وأضاف أريستوفيتش، إن أوكرانيا لا تتوقع أن تنضم بيلاروسيا إلى قوة الاجتياح الروسية.

وتحرز القوات الروسية تقدمًا من الشمال الشرقي في قتالها البطيء تجاه العاصمة كييف.

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روسيا تُدمر مقر الاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها قامت بتعطيل 3491 من منشآت البنية العسكرية الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فيفري الماضي.

وقالت الوزارة، وفق موقع روسيا اليوم، إن القوات الروسية استهدفت صباح اليوم السبت، بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة عدداً من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

حيث تم تعطيل مطار فاسيلكوف العسكري جنوب العاصمة كييف، والمركز الرئيسي للاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية، في منطقة بروفوري بشرق العاصمة.

وأضافت، أنه خلال اليوم الماضي أسقط سلاح الجو والدفاع الجوي التابعان للقوات الفضائية الروسية 5 طائرات دون طيار في الجو، اثنتان منها من طراز Bayraktar TB-2، إضافة إلى صاروخ تكتيكي Tochka-U.

وأصاب الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش 145 منشأة تابعة للقوات الأوكرانية، بما فيها ثلاث منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز Buk M-1.

الى جانب 8 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، و5 مستودعات للذخيرة ووقود ومواد تشحيم، و78 موقع تمركز للمعدات العسكرية.

وحسب ذات المصدر، فإن حصيلة الأهداف التي تم تدميرها منذ بداية الحرب تضم 123 طائرة مسيرة، و1127 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى،.

بالاضافة الى 115 راجمة صواريخ، و423 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و934 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.

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