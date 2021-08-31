صورة اخر جندي يغادر أفغانستان تصنع الحدث لهذا السبب

نشر موقع bfm tv صورة كريستوفر دوناهو أخر جندي يغادر يغادر الأراضي الأفغانية بعد 20 سنة من التدخل الامريكي إلى كابول. كما عبرت صورة أخر جندي يغادر افغانستان عن حرب دامت 20 سنة مات فيها أزيد من 2400 جندي أمريكي. ليكون بذلك أخر جندي يستقل طائرة من طراز C-17 من مطار كابول.

وأضاف ذات الموقع ان البتاغون الأمريكي نشر تغريدة عبر التويتر بصورة ليلية للجندي كريستوفر حيث اظهرته الصورة وحيدًا ووجهه مغلقًا وسلاحه في يده تاركا وراءه مطار كابول. بعد عمليات إخلاء متعددة منذ 15 اوت واستيلاء طالبان على السلطة.

ونشر الفيلق الامريكي 18 المحمول جوا صورا يشيد فيها بـ “شجاعة وانضباط وتعاطف” قواته في مهمة “معقدة بشكل لا يصدق ومحفوفة بصعوبات متعددة”.

وتكم تجنيد كريستوفر دوناهو شهرت اوت للمساعدة في تأمين المغادرة من كابول. حسب ما نشرته صحيفة يو ايه توداي.

بهذه الصورة التي نشرت عن رحيل القائد دوناهو وقواته نهاية عمليات الإجلاء الأمريكية التي انتهت “بحوالي 12 ساعة” قبل الانسحاب المخطط له في البداية.