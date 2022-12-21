صورة المغرب تهتز في أوروبا

فجرت العدالة البلجيكية هذا الأسبوع قضية أثارت الشكوك في الاتحاد الأوروبي حول تورط المغرب في رشوة أعضاء البرلمان الأوروبي.

وقالت الصحافة الأوروبية إن المغرب واحد من الدول المتورطة في مؤامرة التجسس والرشوة. لشراء الإرادة السياسية للاتحاد الأوروبي من خلال البرلمان الأوروبي والتأثير لصالحه في عملية صنع القرار.

وأدرجت العديد من الأسماء في هذه القضية، بما في ذلك نائب رئيس البرلمان الأوروبي. النائبة الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي، التي تم فصلها بالفعل.

وتأتي هذه الأحداث عشية اختتام حكومتي الرباط ومدريد للاجتماع الرفيع المستوى القادم (RAN) في العاصمة المغربية. المقرر مبدئيًا في أواخر جانفي أو أوائل فيفري، بعد سبع سنوات. دون أن يعقد بسبب الأزمة الدبلوماسية، حيث يرغب كلا البلدين في تعزيز المناخ الجديد للعلاقات.

وقد تؤدي المعلومات المتعلقة بالتورط المغربي المزعوم في رشوة أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تعطيل الإجتماع.

جوهر الأمر هو أن دبلوماسيًا مغربيًا حاول التأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي. من خلال الرشوة في عديد الأمور، من بينها اتفاقية صيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وهي الاتفاقية التي أصدرتها المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي. وسقطت باعتبار أنها أثرت على المياه الصحراوية وأن القانون الدولي لا يعترف بالسيادة المغربية أو ولايتها القضائية.

وقد دخل حزب فوكس اليميني الإسباني، على خط الاتهامات الموجهة إلى المغرب. برشوة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي والاشتراكيين واليمينيين الإسبان، من أجل الدفاع عن مصالحه.

وطلب أعضاء الحزب من المفوضية الأوروبية “تقييم نطاق وتأثير القرارات في صالح المغرب”.

كما طلبوا من البرلمان الأوروبي وضع “آلية إلغاء” للاتفاقيات المذكورة. وأشار خورخي بوكسادي ، عضو البرلمان الأوروبي والمتحدث باسم حزب فوكس. إلى الاتفاقيات “المتعلقة بالهجرة، ومكافحة الإرهاب، واتفاقيات الصيد، والمنافسة غير العادلة مع المزارعين الإسبان، والسيادة على الصحراء الغربية أو المساعدات التنموية”.