صورة تفطر القلوب.. تركي ينهار أمام بقايا منزل خطيبته

فطرت صورة انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، القلوب، لشاب تركي يحتضن قميص خطيبته فوق حطام بيتها المدمر في الزلزال.

وتداول النشطاء، صورة الشاب التركي “أوزان”، وهو يمسك بقميص خطيبته، “زينب” البالغة من العمر 24 عامًا، ويضعه على وجهه باكيا.

ونشرت الصحفية التركية ربيعة جتين، صورة “أوزان” على “تويتر”، الذي كان من المفترض أن يقترن بـ”زينب”، في ماي المقبل.

وانتظر الشاب، خروج خطيبته حية، لكنه لم يبق له إلا قميص من أثرها، وجثة خرجت له بعد أيام من تحت الركام.

هذا وخلف الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الأسبوع الماضي، 37 ألف قتيلا وآلاف الجرحى.