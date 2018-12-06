صور أول رخصة سياقة بيومترية بالأغواط

تحصلت “النهار” على صور أول رخصة سياقة بيومترية التي أصدرها أمس الأربعاء، مركز الوثائق البيومترية بالاغواط.

ويعثبر صدرور هذه الرخصة الانطلاقة جديدة في رقمنة الوثائق الرسمية، و تحديدا فيما يتعلق برخصة السياقة.

وذلك تفاديا للخروقات التي كانت تقع سابقا.

كما أن هذه الرخصة، ستمكن مصالح الأمن و الدرك الوطني، عند تعميمها من اعتماد التنقيط في احتساب المخالفات.

و سيتم تسليم رخصة السياقة البيومترية، للناجحين الجدد في امتحان السياقة، إلى أن يتم تعميم تسليمها للبقية مع الثلاثي الثاني لسنة 2019 .