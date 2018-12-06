صور أول رخصة سياقة بيومترية بالأغواط

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
صور أول رخصة سياقة بيومترية بالأغواط
بقلم ناصر قايدي 

تحصلت “النهار” على صور أول رخصة سياقة بيومترية التي أصدرها أمس الأربعاء، مركز الوثائق البيومترية بالاغواط.

ويعثبر صدرور هذه الرخصة الانطلاقة جديدة في رقمنة الوثائق الرسمية، و تحديدا فيما يتعلق برخصة السياقة.
وذلك تفاديا للخروقات التي كانت تقع سابقا.
كما أن هذه الرخصة، ستمكن مصالح الأمن و الدرك الوطني، عند تعميمها من اعتماد التنقيط في احتساب المخالفات.
و سيتم تسليم رخصة السياقة البيومترية، للناجحين الجدد في امتحان السياقة، إلى أن يتم تعميم تسليمها للبقية مع الثلاثي الثاني لسنة 2019 .


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com