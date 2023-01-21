صور عاملات ابتدائية تحضرن “الكسرة” للتلاميذ تشعل “الفايسبوك”

تداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، صور لتلاميذ في ابتدائية هامل العربي بقرية كرجانة شمال سطيف وهم يتناولون “الكسرة”. كما أشارت صفحة “كرجانة” إلى أن عاملات الابتدائية حضروا الخبز للتلاميذ بعد تأخر وصوله بسبب الثلوج التي أغلقت كل المسالك”.

وانتشرت صور العاملات والتلاميذ على نطاق واسع في الصفحات. الأمر الذي لاق استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي. حيث طالبوا بمزيد من هذه المبادرات التي من شأنها أن تنقص من معاناة التلاميذ في مثل هذه الظروف الطبيعية القاسية.

وجاء في منشور الصحة ذاتها، “البارحة في تغطيتنا للخبر. استشهدنا ببيت من مشهور إشعار العرب، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه”. “نرفع القبعة للحراير اللواتي ملأنّ بفعلهن العفوي المتصل بتنشئة أصيلة، والمتفق مع فطرتهنّ الطّيّبة أسماع وعيون الجزائر”.

كما تابعت الصفحة، “ندرك أنّكنّ لم تفكّرن إلّا في مصلحة التلاميذ.. ولم تقصدنّ بعد ذلك إلّا إرضاء ربّكنّ عزّ وجلّ”. و”لكنّكن – مع ذلك- قدمتن صورة مشرقة عن أنفسكن عن قريتكن عن منطقتكن وعن المدرسة الجزائريّة”. “فبارك الله فيكنّ، وبورك كلّ من أعان “. “الإشادة بأعمال الخير والأفعال الحسنة والمبادرات الطيبة ممّا ينشر الإيجابية في المجتمعات، ويجذّر انتماء النّاس لقيمهم ويصنع نماذج يقتدى بها”.

وكانت الجريدة الرسمية في عددها الـ68، قد نشرت قرار وزاري مشترك يحدد كلفة ومضمون الوجبة الغذائية المقدمة للتلاميذ في المطاعم المدرسية. حيث تم التوقيع عل المنشور كل من وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، ووزير التربية عبد الحكيم بلعابد، ووزير الداخلية ابراهيم مراد.

كما جاء في الملحق الذي أرفقته الجريدة في المنشور، مضمون الوجبات التي يتم تقديمها للتلاميذ في جميع المدارس طيلة أيام الأسبوع. حيث يتناول التلاميذ يوم الأحد مقبلات متمثلة في خضر متنوعة نيئة وبيض. أما الطبق الرئيسي فيتمثل في خبز وبقول متنوعة “عدس أو لوبيا” ودجاج طازج مرفق بشهادة بيطرية. وكتحلية سيتم تقديم للتلميذ فاكهة فصلية موسمية “تفاح أو إجاص أو برتقال”.