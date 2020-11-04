صيدال..نحو إعادة التفكير في شراكات التعاون المبرمة

يعتزم مجمع صيدال إعادة التفكير في شراكات التعاون المبرمة بهدف تلبية طموحاته التطويرية.

كشفت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال، فطوم أقاسم، أن “سياسة التطوير الخاصة بمجمع صيدال تقوم بشكل أساسي على توسيع نطاق منتجاتها التي نعتزم إثرائها بفضل الشراكة”.

وقالت المسؤولة الاولى على مجمع صيدال، على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع مختبارات فايرز، “يجب علينا إعادة التفكير في شراكاتنا من أجل تلبية طموحاتنا التطويرية بشكل أفضل”.

وأوضحت أقاسم، نقلا عن الإذاعة الوطنية، أن “نقل المعرفة والتكنولوجيا يشكل بالنسبة للمجمع العمومي حجر الزاوية لجميع الشراكات المستقبلية”.

مشيرا في السياق ذاته أن “بهذا الاتفاق ندخل مرحلة جديدة في تعاوننا مع مخبر فايزر الذي نأمل أن يكون مفيدًا للطرفين”.