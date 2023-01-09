صيدلي يتورط ضمن جماعة إجرامية تتاجر بـ “الكاشيات” لبيعه دواء بدون وصفة طبية

وجد صيدلي بالعاصمة نفسه ضمن جماعة إجرامية مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة بالعاصمة. لكونه قام ببيع دواء مضاد للإلتهاب لأحد المتهمين، كان يترّدد عليه بالمحل لشرائه، مقابل مبلغ 280 دج للعلبة الواحدة.

لتسفر التحريات الأمنية عقب توقيف أحد من أفرادها،عن استغلال مقهى بقلب العاصمة وتحويله إلى مستودع. لتخزين بالمخدرات،لأجل عرضها للبيع للمدمنين، حيث مكنت عملية مداهمة لمصالح ألأمن من حجز 90 قرص مهلوس من نوع “ترامادول”.

الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية، المتكونة من 4 أفراد، على رأسهم صيدلي متربص يدعى “ع.م”. يزاول عمله بمحاذاة مستشفى مصطفى باشا الجامعي، حيث كشف. في إطار التحقيق أحد المتهمين المدعو “ق.ف” مدمن مخدرات أن الأخير كان يجلب المهلوسات من إحدى المقاهي. أي يقوم صاحبه المدعو “ح،ع”بعرض الأقراص المهلوسة للبيع،مضيفا أن العملية كان يتوسط فيها متهم أخر يدعى” ه.م”.

حجز 90 قرص مهلوس من نوع ترامادول

واستغلالا للمعلومات الواردة، قامت مصالح الأمن بمداهمة المقهى محل الشبهة. أين تمكنت بعد تفتيشه من حجز 90 قرص مهلوس من نوع “ترامادول.

ومكنت العملية بعد استغلال كاميرات المراقبة للمحل، تورط أحد عامليها وهو صيدلي متربص “ص،ع”. الذي تم رصد في الكاميرا صاحب المقهى “ح،ع” وهو يتردد على الصيدلي عبر فترات لشراء المهلوسات محل الحجز. من دون أستظهار وصفة طبية،ليتم على إثره توقيف الصيدلي صاحب المقهى “ح،ع” والوسيط بينهما وبين المتهم الرئيسي الموقوف “ق.ف”.

خلال مواجهة صاحب المقهى بالوقائع المنسوية إليه أكد معرفته المسبقة بالصيدلي المتهم، مؤكدا أنه معتاد التردد عليه لشراء الدواء. مصرحا أنه وبحكم أنه يعمل بالقرب من الصيدلي. كان يشتري من عنده الدواء المحجوز بسبب آلام مزمنة يعاني منها على مستوى الظهر. وفي المرة الاخيرة ولأن الوصفة الطبية نسيها بمنزله العائلي الكائن بميلية ولاية جيجل. قصده مرة أخرى لأجل وصف دواء له مخفف لألام الظهر، فاقترح عليه الصيدلي أقراص “ترامادول”. نافيا علاقته بعرضها للبيع، أما الصيدلي فقلد نفى نفيا قاطعا علاقته بتمويل المتهمين بالمهلوسات. وكذا معرفته المسبقة بالمتهم صاحب المقهى” ح،ع” وشريكه “ق،أ” الذي كان يلعب دور الوساطة في عملية الشراء. معترفا أنه باع مرة واحدة للمتهم “ح.ع” علبة دواء من نوع “ترامادول”،كاقتراح منه،حين قصده لوصف دواء مخفف للالتهاب الظهر.

في حين أنكر المتهم الثالث”ق،أ” علاقته بالمتاجرة بالمهلوسات.

وخلال مواجهة المتهمين بالوقائع المنسوية إليهم،أمام غرفة الإستنئاف بمجلس قضاء العاصمة اليوم الإثنين. تمسكوا بالتصريحات التي أدلوا بها أمام المحكمة الإبتدائية ليلتمس النائب العام تأييد الحكم المستأنف. والقاضي بإدانة المتهمين محل المتابعة ب5 سنوات حبسا نافذا.