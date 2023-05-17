صيد التونة.. خلية لمتابعة العملية

أعلن، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بدني، عن تنصيب خلية متابعة بالوزارة لمتابعة حملة صيد التونة الحمراء. والتي من المفترض أن تستمر إلى غاية نهاية يونيو المقبل.

وقال المفتش الرئيسي للصيد بمديرية تربية المائيات ببومرداس، احمد بوحامر، أن كل باخرة تحوز على رخصة صيد التونة الحمراء يرافقها مفتش وطني. و آخر من اللجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالأطلسي. مشيرا إلى أن مهام المفتشين تتمحور بالخصوص حول مراقبة احترام شروط الصيد وفقا للتنظيمات المعمول بها.

في حين، أكد مجهز السفينة المسماة “مروة”، علي العايب، من ولاية سكيكدة. والذي يشارك للسنة الثانية على التوالي في حملة صيد التونة الحمراء، أن تجربته في السنة الماضية كانت “غنية جدا ومفيدة”. مضيفا أن “صيد التونة الحمراء يفتح آفاق جديدة لمهنيي القطاع ويحسن المردودية بشكل محسوس”.

كما تابع يقول أن التأطير التقني قبل وخلال حملة 2022 أعطته ثقة وشجعته. إلى جانب أعضاء الباخرة الـ16 على تكرار التجربة.

ومن جهته، عبر مجهز السفينة المسماة “وافيد زين الدين” محلية الصنع، والتي دخلت الخدمة في 2023. عن حماسه للمشاركة في هذه الحملة للمرة الأولى.

كما أضاف، “بالنسبة لممتهن الصيد، الذهاب إلى أعالي البحار يعتبر تجربة مميزة جدا”. مشيرا إلى جودة المرافقة التقنية التي استفاد منها هو وفريقه، خلال مدة التحضيرات لحملة صيد التونة الحمراء.