صيد بحري.. رفع إنتاج الموارد الصيدية إلى 160 ألف طن آفاق 2030

أكد المفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، جمال بولخصايم، أن استراتيجية قطاع الصيد البحري ترتكز على الوصول إلى رفع إنتاج الموارد الصيدية إلى 160 ألف طن آفاق 2030.

و لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أوضح بولخصايم، أن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية كبيرة للقطاع من أجل الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الإجراءات التحفيزية التي أقرتها من خلال الوصول إلى فضاءات الصيد في أعالي البحر من أجل تطوير نشاط تربية المائيات.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أن استيراد المحركات الأقل من 5 سنوات الخاصة بالسفن الأسطولية المستغلة في النشاط الصيدي. يسمح لأصحابها و مالكيها بالوصول إلى مناطق الصيد للرفع من الإنتاج الوطني و تخفيض تكلفة الإنتاج. ما ينعكس إيجابا على أسعار المنتجات السمكية.

وبخصوص نظام مراقبة السفن عن بعد اعتبر ضيف الصباح أن هذا الأخير من شأنه تعزيز مراقبة السفن من الجانب الأمني. و حماية الثروة السمكية و تحديد خارطة لمناطق الصيد البحري.

كما ذكر بولخصايم أنه تم إحصاء 82 مؤسسة ناشئة حاصلة على علامة مشروع مبتكر في القطاع. و التي تساهم بمشاريعها في تطوير الإبتكار و الإنتاج الوطني مشيرا إلى توفير عشر تطبيقات خدماتية في إطار عصرنة و تحسين الخدمة العمومية للقطاع.