صيرفة إسلامية: منح شهادة المطابقة الشرعية لسبعة بنوك إلى غاية نوفمبر الجاري

منحت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية لسبع مؤسسات بنكية وهيئات مالية إلى غاية شهر نوفمبر الجاري.

وأفاد بيان للمجلس، أن الإجراء جاء بعد استكمال الاجراءات القانونية والشروط الشرعية للملفات التي تطلب شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصريفة الاسلامية.

وأوضح البيان، أن المؤسسات المالية المعنية بهذا المنح هي البنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

بالإضافة إلى القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية المحلية، بنك الخليج الجزائري، بنك المؤسسة العربية الجزائر، ومؤسسة “AOM INVEST”.

كما اشار المجلس إلى أن الهيئة تواصل دراسة الملفات التي ترغب في الحصول على شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصريفة الاسلامية.

في سياق ذي صلة، قال المجلس انه منذ تأسيس الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية في الفاتح من شهر أفريل الفارط، شرعت الهيئة في استقبال الملفات ودراستها وفق نظام 02/20 الصادر في 15 مارس 2020 عن البنك المركزي.

وهو النظام المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصرفة الاسلامية و قواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية.

وأضاف أنه وفقا للمادة 14 من النظام المذكور والتي تنص على أنه قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصرفة الاسلامية، يجب على البنك أو المؤسسة المالية أن تحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة، تسلم من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.