صُور مبهرة لهلال كوكب الزهرة يوم الاقتران

تمكن مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي من تصوير كوكب الزهرة نهار هذا اليوم الأحد، من سماء الإمارات وهي تبدو بطور الهلال، وذلك في نفس يوم الاقتران.

وحسب بيان لمركز الفلك الدولي، تم استخدام تلسكوب بقطر 14 بوصة. وتوجيهه نحو كوكب الزهرة نهارا وهي تقع بالقرب من الشمس على مسافة 8 درجات تقريبا.

وبدت الزهرة على هيئة هلال كبير وواضح. وستختفي الزهرة لبضعة أيام عن الأنظار في وهج الشمس لتعود بالظهور بعد عدة أيام كجرم سماوي لامع جدا. يرى بسهولة بالعين المجردة في جهة الشرق قبل شروق الشمس.

كما أن للقمر أطوارا مثل المحاق والهلال والتربيع والبدر، فإن لكوكب عطارد وكوكب الزهرة أطوارا أيضا. وفي هذا اليوم الأحد تصل كوكب الزهرة إلى الاقتران الداخلي.

وهذا يعني أن الشمس والزهرة والأرض تقع على استقامة واحدة، وتكون الزهرة في المنتصف. ومن الناحية النظرية يفترض أن تكون الزهرة بطور المحاق ولا يظهر منها شيئا وقت الاقتران.

ولكن بسبب ميلان مستوى مدار كوكب الزهرة حول الشمس عن مستوى مدار الأرض. فإنها تصنع وقت الاقتران أحيانا زاوية مع الشمس تسمح لها بالظهور على شكل هلال حتى يوم الاقتران.

وقد كانت أقرب مسافة بين الزهرة والشمس صباح اليوم في الساعة 03 صباحا بتوقيت غرينتش وكانت تقع حينها على بعد 7.671 درجة من الشمس. وتصل الزهرة إلى الاقتران الداخلي اليوم في الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش.

الصور المرفقة لهلال كوكب الزهرة كما تم التقاطها قبل قليل من قبل مرصد الختم الفلكي