صُور مذهلة لإستبدال كسوة الكعبة المُشرفة

أشرفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على استبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية.

وأبدل الفريق المحدد من قبل الإدارة العامة لمجمع الملك عبد العزيز، كسوة الكعبة المشرفة السابقة بكسوة جديدة ثم عمل على تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

وأكدت رئاسة شؤون المسجد الحرام، عن توفير كل الإجراءات الاحترازية لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، يبلغ ارتفاع الكسوة 14 مترا، ويوجد في الثلث الأعلى منها حزام عرضه 95 سنتيمترا وطوله 47 مترا.

وتوجد تحت الحزام آيات قرآنية مكتوب كل منها داخل إطار منفصل، ويوجد في الفواصل التي بينها شكل قنديل مكتوب عليه “يا حي يا قيوم”، “يا رحمن يا رحيم”، “الحمد الله رب العالمين”.

وتشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة ويطلق عليها البرقع، وهي مصنوعة من الحرير بارتفاع 6.5 أمتار وبعرض 3.5 أمتار مكتوب عليها آيات قرآنية، ومزخرفة بزخارف إسلامية مطرزة بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

ويتم تجهيز كسوة الكعبة سنويا في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة الذي يعمل فيه قرابة 200 صانع وإداري.

وتم نقل ثوب الكعبة المشرفة عن طريق أسطول يتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة، حيث تُطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به.

كما جُهّزت الحافلة لنقل اَلصُّنَّاع والخياطين من مقر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة إلى المسجد الحرام، وسيارة خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة.