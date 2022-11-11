ضباب كثيف.. إرتفاع درجات الحرارة على هذه الولايات بداية من الغد

ستعرف الولايات الشمالية للوطن تحسنا في الوضعية الجوية بعد الإضطراب الجوي الأخير. مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة القصوى التي ستتعدى 30 درجة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، والتي تبيّن مرتفع للضغط الجوي محمل بهواء ساخن متمركز على الولايات الشمالية للوطن، والذي سيخضها بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على الولايات الغربية أين ستتعدى 30 درجة مئوية.

وأشارت مصالح الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الدنيا ستبقى منخفضة خاصة خلال الليل والصبيحة. حيث لن تتعدى 4 درجات خاصة على الهضاب العليا والأوراس. مع تشكل الضباب خلال الصبيحة.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة من يوم السبت إلى غاية الأربعاء المقبل ستصل إلى 30 درجة مئوية على الولايات الغربية على غرار ولايات معسكر، مغنية، تلمسان، الشلف، غليزان. كما ستتعدى 28 درجة على الجزائر العاصمة، عنابة، جيجل، سكيكدة، أم البواقي، باتنة، خنشلة، قسنطينة وتبسة. بالإضافة كذلك إلى أنها ستصل إلى 26 درجة بكل من ولايات تيسمسيلت، بوسعادة، والمسيلة. وتبقى الأجواء باردة على ولايات النعامة، البيض، والمشرية أين ستصل إلى 17 درجة. في حين ستتراوح مابين 22 إلى 35 درجة على الولايات الجنوبية .

وحسب ذات النماذج الرقمية، فإن الأمطار ستعود تدريجيا إلى التساقط بداية من الأسبوع المقبل على كافة الولايات الشمالية للوطن إذا لم تتغير النماذج.

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