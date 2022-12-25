ضباب كثيف.. درجات حرارة مرتفعة على هذه الولايات بداية من اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تستمر الأجواء الصافية والمشمسة على الولايات الشمالية للوطن. مع ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلها الفصلي إلى غاية نهاية الشهر.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء المرتقبة خلال الأيام المقبلة، ستبقى صافية بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى لتصبح صافية ومشمسة على كافة الولايات الشمالية للوطن مع بعض السحب السفلى والتي تكون بدون فعالية على المناطق الداخلية الغربية.

وكما أشارت ذات النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء ستكون شبه صيفية في عز فصل الشتاء. بسبب مرتفع آزوري على المناطق الشمالية يعمل كحاجز ومانع لدخول الإضطرابات الجوية وتساقط الأمطار إلى غاية نهاية شهر ديسمبر الجاري. مع تسجيل ضباب كثيف خلال الصبيحة على السواحل الوطنية والمناطق الداخلية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وحسب النماذج الرقمية، فستكون باردة خلال الصبيحة والليل. وفوق معدلها الفصلي خلال الظهيرة.

كما ستتراوح درجات الحرارة مابين 0 إلى 10 درجات على المناطق الشمالية خلال الصبيحة والليل. أما درجات الحراة القصوى فستكون مرتفعة لتتراوح مابين 23 إلى 30 درجة مئوية على المناطق الشمالية. في حين تتراوح مابين 20 إلى 32 درجة بالجنوب.

بالمقابل، يبقى البحر من قليل الإضطراب إلى هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي مع علو أمواج لن يتعدى المتر إلى غاية نهاية الشهر الجاري.

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