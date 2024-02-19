ضباب كثيف في هذه الولايات.. والدرك الوطني ينصح

أعلنت فرق الدرك الوطني، اليوم الاثنين، عن وجود ضباب جد كثيف على مستوى عدة ولايات من الوطن.

كما نصح مركز الإعلام والتنسيق المروري “طريقي”، السائقين بأخذ الحيطة والحذر في كل من ولايات عين الدفلى، البليدة، الجزائر. بومرداس، البويرة، وبرج بوعريريج.

ودعا الدرك الوطني الساقين إلى تخفيف السرعة لتتناسب مع الرؤية، ترك مسافة أمان إضافية. استخدم أضواء التلاقي(الضوء المنخفض)، حيث أن أضواء الطريق (الضوء العالي) تشتت البصر وتسبب الإبهار. والبقاء في وسط المسار أو الطريق. إنارة أضواء الضباب الأمامية والخلفية، الحذر من محاولة التجاوز في الضباب. استخدام المسّاحات بسرعة منخفضة.