 ضباط حزب الله ينجحون في تعطيل عمل القبة الحديدية

نجح ضباط حزب الله في تعطيل عمل القبة الحديدية في كثير من المناطق والعمليات آخرها خلال قصف كريات شمونة.

وأكد ضباط حزب الله جاهزيتهم لكل مستجد وفي انتظار أوامر قيادتنا.. ولن نبخل على إخواننا الفلسطينيين بالفداء بالدم وذلك عبر مشاهد بثها حزب الله من تصريحات لضباطه ومقاتليه الميدانيين على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

كما أعلن ضباط حزب الله أنه منذ 7 أكتوبر عزز الصهاينة تواجدهم على الحدود معنا زيادة على تواجدهم المعتاد بفرقتين ضخمتين بهما عدة ألوية عسكرية.