ضبط أزيد من قنطار كيف قادم من المغرب

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات وامتدادها العملياتي الجهوي ببشار، في عمليتين متتاليتين الأسبوع المنصرم، من ضبط أزيد من 1 قنطار و73 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم توقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكتين إجراميتين منظمتين. حاولتا تمرير هذه الشحنة من السموم إلى الولايات الوسطى والشرقية للوطن.

ونفذت العملية الأولى، على مستوى ولاية البليدة، من قبل عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS).

وأسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة وتوقيف 3 أشخاص من عناصرها، من بينهم امرأة.

كما تم ضبط 41 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب، مع استرجاع مركبة سياحية. كانت تُستعمل في النشاطات الإجرامية للشبكة.

فيما نفذت العملية الثانية، من قبل عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات (SRLTIS) ببشار.

وأسفرت عن ضبط أزيد من 132 كيلوغرام من الكيف المعالج، وتوقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة.

هذا وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيلا الجمهورية لدى كل من القطب الجزائي المتخصص بوهران، ومحكمة العفرون.