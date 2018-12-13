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ضبط برنامج وإنشاء صندوق خاص لمكافحة التصحر

الوطني
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ضبط برنامج وإنشاء صندوق خاص لمكافحة التصحر
بقلم نويس عبد الجلال

كشف وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزقي، اليوم الخميس، حول البرنامج الإستعجالي ضد التصحر، أنه قيد التنفيذ، وتم ضبط برنامج خاص للحد من هاته الظاهرة.

وأوضح بوعزقي، أنه من ضمن الإستراتيجية التنموية للقطاع، تم ضبط برنامج خاص للحد من ظاهرة التصحر تتضمن عدة إجراءات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الأراضي السهبية والرعوية، لا سيما تلك المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية والممارسات العشوائية للإنسان.

كما ذكر، الوزير، خلال الإنزال الوزاري اليوم، بالمجلس الشعبي الوطني، إنشاء صندوق خاص بمكافحة التصحر وتنمية الإقتصاد الرعوي والسهوب.  


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