ضبط محامٍ حاول تهريب أقراص مهلوسة إلى موقوف في قسنطينة!

أكدت مصادر قضائية مطلعة لـ “النهار”، بأن وكيل الجمهورية في محكمة الخروب الابتدائية بقسنطينة، قد أصدر أمرا بفتح تحقيق في قضية تورط فيها محامٍ.

ويتعلق الأمر بالمسمى “ق.ش” الذي تم ضبطه من طرف عناصر الضبطية القضائية لأمن دائرة الخروب، في شبهة محاولة تسليم أقراص من دواء مصنف في خانة المؤثرات العقلية “المهلوسات”، لمتهم كان بصدد تقديمه للمحاكمة على مستوى قسم الجنح بمحكمة الخروب الابتدائية.

وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ الأحد 12 من ديسمبر الجاري، أين كانت عناصر الضبطية القضائية للأمن الوطني بصدد تقديم مشتبه فيه تم توقيفه في المدينة الجديدة “علي منجلي”.

وتم إخضاع المشتبه فيه لمجريات التحقيق الابتدائي بسماعه على محضر رسمي. وذلك في قضية تتعلق بالقانون العام تتعلق بحيازة دواء مصنف في خانة المؤثرات العقلية.

وقد تم تقديم المشتبه فيه في صبيحة مطلع الأسبوع الماضي، إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الخروب الابتدائية.

وخلال تواجده في القاعة المخصصة في الطابق الأول لمبنى المحكمة، تقدم المحامي “ق.ش” برفقة محامين آخرين وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لحضور جلسة تقديم المتهمين ليتم ضبط المحامي سالف الذكر متلبسا بمحاولة تسليم المتهم المعني أقراصا من دواء “بريغابالين” المعروف تجاريا بـ “ليريكا”.

ليتم إخطار وكيل الجمهورية بالحادثة، والذي باشر الإجراءات القانونية الأولية في القضية، والذي وجه إخطارا بشأن الحادثة إلى المنظمة الجهوية للمحامين لناحية الشرق، والتي يتواجد مقرها في الطابق الأول لمبنى مجلس قضاء قسنطينة، حيث عقدت لجنة التأديب بها اجتماعا، مساء الأربعاء الماضي، واتخذت قرارا بـ “التوقيف التحفظي” للمحامي المعني إلى غاية الانتهاء من الإجراءات القانونية المعمول بها من طرف الجهة القضائية المختصة بشأن هذه القضية.