ضبط 1 طن من قلب اللوز لدى تاجر يحضرها في ظروف كارثية بالحراش

ضبط أمن المقاطعة الإدارية الحراش، تاجرا، يحضر ويبيع حلويات “قلب اللوز” دون أدنى شروط النظافة.

ويأتي هذا إطار محاربة الغش وبيع المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك والعمل على حماية المواطن وممتلكاته. الحفاظ على الصحة العامة وضبط القواعد التنظيمية المعمول بها.

وعلى إثر الخرجات اليومية الميدانية التي تقوم بها مصالح أمن المقاطعة الإدارية الحراش، رفقة مفتشية التجارة وقمع الغش للحراش. بشأن مراقبة محلات الخاصة بتحضير وبيع حلويات وحلويات تقليدية. دون احترام أدنى شروط الصحية للنقاوة، النظافة والحفظ.

وبحضور مصالح مفتشية التجارة وقمع الغش للحراش تم مداهمة هاته المحلات. أين تم العثور بداخل أحدها على كميات معتبرة من الدقيق. حلويات محضرة متمثلة في “قلب اللوز” مطهي وغير مطهي.

كما أسفرت معاينة الغرف الخلفية أين تم معاينة غسيل الاطباق الخاصة بهاته المادة على مستوى دورة المياه. مع تواجد خردوات وأطباق لاتصح للاستعمال.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفع عدة مخالفات وتجاوزات تتعلق بانعدام أدنى شروط النظافة، شروط الحفظ.

كما أفضت إلى ضبط ما يفوق 1000 كيلوغرام من مادة القلب اللوز بسبب الانعدام الكلي لشروط الصحة و النظافة و شروط الحفظ.

وعليه قامت ممثلة مديرية التجارة بإتلاف كل كمية القلب اللوز المتواجدة بالمحل مع تحرير محضر إتلاف. كما تم استدعاء صاحب المحل قصد اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية معه.