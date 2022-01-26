ضبط أزيد من 8 قناطير لحوم فاسدة بمحلات اكل خفيف بوهران

تمكنت عناصر من لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة لبلدية وهران بالتنسيق مع مندوبيتي العقيد لطفي وسيدي الهواري إلى جانب منظمة حماية المستهلك وبدعم من مصالح الأمن الحضري التاسع والمصالح البيطرية لدائرة وهران من حجز أكثر من 8 قناطير لحوم حمراء فاسدة.

العملية التي باشرتها ذات المصالح في إطار عمليات المراقبة أفضت إلى حجز أزيد من 800 كلغ من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري بمحلات للاكل الخفيف بحي العقيد لطفي. وقد تم تحرير إجراءات قضائية ضد المخالف مع اقتراح غلق المحل.