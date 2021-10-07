ضخ كميات كبيرة من البطاطا في الأسواق لضبط الأسعار

شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، اليوم الخميس، في ضخ كميات كبيرة من البطاطا عبر مختلف الأسواق الوطنية. وذلك من أجل ضبط السوق وإستقرار الأسعار.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فإن هذه العملية تتم بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات لتزويد أسواق الجملة بشكل متواصل بكميات هامة من البطاطا. على أن يتم تتبع مسار المنتوج وضمان عدم وقوعه بين أيدي المضاربين قبل وصوله للمستهلك. وينوه الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، أن هذه الخطوة تتزامن وتواصل عمليات جني البطاطا الموسمية في المناطق المتأخرة بولايات الأغواط، تبسة، تيارت، سطيف، سوق اهراس وغيرها.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp