ضخ 50 مليون كمامة في السوق بشكل سريع

كشف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحم، أنه قد تم إنتاج 11 مليون وحدة من الأقنعة الطبية محليا، وإستيراد 15 مليون وحدة بالإضافة إلى المخزونات.

وينتظر أن يبلغ عدد الأقنعة الطبية المتوفرة في الجزائر 50 مليون وحدة بشكل سريع، حسبما أعلنه الوزير المنتدب، لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف لطفي بن باحم، أنه قد تم الشروع في توزيع جزء من هذه الكمية من الأقنعة الطبية، منذ بداية تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الوزير المنتدب، أن الإنتاج الوطني لهذه الأقنعة يمكن أن يرتفع إلى 500 ألف وحدة يوميا، لتلبية الطلب الكبير على هذه المنتجات.

ومن بين 11 مليون وحدة تم انتاجها، يتم توزيع 7 إلى 8 ملايين على المستشفيات، وحوالي 2 مليون على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات.

وأضاف ذات المتحدث، أنه يوجد في الجزائر 4 منتجين للأقنعة الطبية، بالإضافة إلى حوالي 12 شركة مصنعة للمحلولات المطهرة من القطاعين العام والخاص.

وبالموازاة مع ذلك، يواجه منتجو الأقنعة الطبية مشكلة في توفر المواد الأولية، وتتكون هذه الأقنعة من صفائح من الورق يوجد في وسطها مرشح “ميلت بلاون”.

وفي هذا الخصوص، قال بن باحمد:”نحن نساعد هؤلاء المتعاملين حاليا مع الدول الصديقة للجزائر قصد الحصول على هذه المواد الأولية بسرعة”.

و كشف الوزير المنتدب أنه تمت مطالبة أقسام المستشفيات في البلاد، بترشيد استخدام هذه الأقنعة التي ستوجه للمستشفيات التي توجد بها بؤر وبائية.

وشدد بن باحمد على ضرورة عدم هدر هذا المخزون من الأقنعة” معتبرا أنه من الواجب استعمال هذه الأقنعة بطريقة عقلانية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية باستخدام الأقنعة من قبل المرضى فقط، حتى لا ينقلوا جراثيمهم إلى الأشخاص الأصحاء.