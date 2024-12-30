ضربة كبيرة لشبكات تهريب المخدرات.. العثور على 7 أطنان كوكايين مدفونة في مزرعة

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على سبعة أطنان من الكوكايين. مخبأة في حاويات مدفونة في مزرعة بالقرب من إشبيلية، كما تم اعتقال ثلاثة أشخاص خلال العملية.

وتم نقل الحمولة في قوارب “ناركولانشاس”، وهي قوارب شبه صلبة يمكنها السير بسرعة كبيرة.

وقال الحرس المدني في بيان صحفي إن هذه “أكبر شحنة من هذا الدواء يتم اعتراضها” بهذه الطريقة في جنوب شبه الجزيرة.

وقالت الشرطة إن العملية جرت يوم الجمعة 27 ديسمبر. بعدما اكتشف العملاء زورقين “من المحتمل أن ينقلا مخدرات” عند مدخل نهر الوادي الكبير.

بعد ذلك، تمت مراقبة عملية التفريغ التي جرت في مزرعة بـ كوريا ديل ريو. على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترًا جنوب إشبيلية، تحت حراسة رجال مدججين بالسلاح.

وخلال تفتيش العقار، تم العثور على حاويتي شحن مدفونتين، حيث “خزن التنظيم الإجرامي شحنات مختلفة”. بما في ذلك أسلحة حربية وكوكايين.

وألقي القبض على ثلاثة أشخاص، بالإضافة إلى المخدرات. بينما تمت مصادرة ثلاثة أسلحة طويلة - بما في ذلك بندقية هجومية من طراز AK-47 – وسيارتين مسروقتين.

وعلق الحرس المدني الإسباني الذي يبذل “جهدا كبيرا” بالأندلس لمحاربة منظمات تهريب المخدرات وتبييض الأموال بالمنطقة. أن هذه العملية “تمثل ضربة قوية لشبكات تهريب المخدرات العاملة بمنطقة نهر الوادي الكبير”. نقاط الدخول الرئيسية للمخدرات إلى أوروبا.