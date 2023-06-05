ضمك السعودي يتخلى عن سوداني

قررت إدارة نادي ضمك السعودي، التخلص من لاعبها الدولي الجزائري، هلال العربي سوداني، بعد نهاية عقده مع الفريق، حسبما أكدته تقارير صحفية سعودية.

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن لقاء أبها الذي لعب يوم الـ 22 ماي الماضي، برسم الجولة الـ 28 من دوري “روشن” كان الأخير لسوداني بألوان ضمك.

ونقل المصدر ذاته، تصريحات مقتضة للدولي الجزائري، أكد من خلالها سعادته بتجربة الموسمين اللذين قضاهما مع ضمك.

كما كشف سوداني، عن تلقيه عروضا من أندية في دوري روشن السعودي وأخرى في دوري يلو لأندية الدرجة الثانية، إلى جانب عرض من ناد في الدوري الكرواتي الممتاز، موضحا أنه سيتخذ قراره النهائي خلال الأيام المقبلة.

وللإشارة فقد انضم سوداني، صيف 2021 إلى ضمك في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع نادي الفتح السعودي، وتقرر في الصيف الموالي تمديد عقده لسنة إضافية.

وسبق لمهاجم أولمبي الشلف السابق أن لعب لعدة فرق، ابرزها نوتنغهام فورست الإنجليزي وأولمبياكوس اليوناني ودينامو زغرب الكرواتي وفيتوريا غيمارايش البرتغالي.