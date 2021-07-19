ضيوف الرحمان يتوافدون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

تتوجه أنظار العالم، اليوم الإثنين، إلى مكة المكرمة، أين بدأت طلائع الحجاج، في الوصول إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، بالوقوف على عرفات.

وأدى ضيوف الرحمان، أول أمس السبت، طواف القدوم، بعد أن تم تقسيمهم لمجموعات صغيرة لتفادي انتشار عدوى كورونا، وسط إجراءات صحية مشددة.

وقبل التوجه إلى صعيد عرفات قضى حجاج بيت الله يوم 8 ذي الحجة في مشعر منى، وهو المعروف بيوم التروية.

هذا وأشرفت السلطات السعودية على تبديل كسوة الكعبة المشرفة بثوب جديد صنع من الحرير الخالص، حيث يبلغ ارتفاع الكسوة 14 مترا، ويوجد في الثلث الأعلى منها حزام عرضه 95 سنتيمترا وطوله 47 مترا.

وتشتمل الكسوة على ستارة باب الكعبة ويطلق عليها البرقع، وهي مصنوعة من الحرير بارتفاع 6.5 أمتار وبعرض 3.5 أمتار مكتوب عليها آيات قرآنية، ومزخرفة بزخارف إسلامية مطرزة بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

ويشارك في موسم الحج الحالي، عدد قليل من الحجاج قدر بنحو 60 ألفا من السعوديين والمقيمين، نظرا لتفشي فيروس كورونا.