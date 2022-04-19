ضيوف زابينغ  يعلقون على فتوى الشيخ حمو المثير للجدل ..” الغناء ماشي حرام”

عبّر ضيوف بلاطو برنامج زابينغ رمضان رأيهم بخصوص فتوى الشيخ حمو المثير للجدل ان” الغناء ماشي حرام”. والتي اثار جدلا واسعا عبر السوشل ميديا بين المعارض والمؤيد لما افتنى به.

وخلال البرنامج إمتنع عارض الأزياء والممثل شفيق باهو عن التعليق حول هذه الفتوى. وإعتبر ان كل شيء يجب ان يكون مكانه ولا داعي للخلط بين الامور خاصة في امور الدين.

من جهتها إمنتعت الممثلة مفيدة عداس عن التعليق حول هذه الفتوى وقالت الحلال بيّن والحرام بيّن.

بينما حمزة عصماني قال انه لا لم يفهم ما كان يقصده الشيخ حمو في كلامه هل هو الكلمات ام الغناء. الذي نعرفه نحن بالموسيقى والالات. وتاع عصماني بالنسبة لي إمام يغني .. الله المستعان.

في حين مازح سيدعلى بوبڨيرة والمعروف بـ “مزمز” ضيوف البلاطو ان الاغنية التي أداها الشيخ حمو أعجبته.

كما علق يحىي طبيش أن كل شيء في مكانه ولا يمكن ان أفتي في مثل هذه الامور خاصة بوجود ائمة ومفتيين أحسن منا في هذا المجال.

وكان الشيخ حمو المفتي المثير للجدل أفتى ” الغناء ماشي حرام” وقام بأداء مقطع غنائي من النوع الحوزي.

طالع أيضا: إستئناف بث مسلسل “حب ملوك”.. هكذا علّق ضيوف” زابينغ رمضان”