ضيوف “zapping رمضان” يناقشون موضوع الإرتجال في التمثيل

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.

وتم التطرق في برنامج سهرة اليوم الذي يقدمه كل من بلال بلقاسمي وامال بن عمرة، الى موضوع الإرتجال في التمثيل.

والذي يعتبر واحد من أصعب الأشياء في التمثيل، حيث ناقش ضيوف البرنامج موضوع “الإرتجال” ما بين بين الخروج عن السيناريو والأداء المبهر.

ويساعد في تنشيط هذه الحصة كل من الصحفية سامية مازوني وكالعادة الشيخ المحروسة، بالإضافة ريان برانسي الخبير في الموضة.