ضيوف “zapping رمضان” يناقشون موضوع الإرتجال في التمثيل

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.
وتم التطرق في برنامج سهرة اليوم الذي يقدمه كل من بلال بلقاسمي وامال بن عمرة، الى موضوع الإرتجال في التمثيل.
والذي يعتبر واحد من أصعب الأشياء في التمثيل، حيث ناقش ضيوف البرنامج موضوع “الإرتجال” ما بين بين الخروج عن السيناريو والأداء المبهر.
ويساعد في تنشيط هذه الحصة كل من الصحفية سامية مازوني وكالعادة الشيخ المحروسة، بالإضافة ريان برانسي الخبير في الموضة.
وحضر في هذه الحصة نخبة من الفنانين الجزائريين في صورة الممثل مراد صاولي، الممثلة خامسة مباركية وشهرزاد توكة ملكة جمال تيكجدة.
كما حضر عبر تطبيق “السكايب”، الإعلامية وسفيرة التراث الجزائري نوال قاضي من بروكسل، أين نقلت بعض الأجواء الرمضانية من عائلة جزائرية بالعاصمة البلجيكية.
هذا وتسعى قناة النهار دائما لتقديم أفضل البرامج لمشاهديها في هذا الشهر الفضيل ، في مختلف الطبوع، سواء في البرامج او المسلسلات التي تعرضها القناة رقم واحد في الجزائر.
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