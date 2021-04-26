ضيوف “zapping رمضان” يناقشون موضوع الخيال في سيناريوهات الدراما الجزائرية

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.

وتم التطرق في برنامج سهرة اليوم الذي يقدمه كل من بلال قرباج ي وهدى جمعي الى موضوع الخيال في الدراما الجزائرية وخصوصا في السيناريوهات

وحضر هذا العدد كل من السيناريست المعروفة سارة برتيمة والممثلان دادي زانغا والياس نشام.

بالإضافة الى الممثل عادل طرباجي عبر تطبيق السكايب والممثلة المعروفة بشرى عقبي.