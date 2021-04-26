ضيوف “zapping رمضان” يناقشون موضوع الخيال في سيناريوهات الدراما الجزائرية

فن وثقافة
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ضيوف “zapping رمضان” يناقشون موضوع الخيال في سيناريوهات الدراما الجزائرية
بقلم ط.خيرالدين

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.

وتم التطرق في برنامج  سهرة اليوم الذي يقدمه كل من بلال قرباج ي وهدى جمعي الى موضوع الخيال في الدراما الجزائرية وخصوصا في السيناريوهات

وحضر هذا العدد كل من السيناريست المعروفة  سارة برتيمة والممثلان دادي زانغا والياس نشام.

بالإضافة الى الممثل عادل طرباجي عبر تطبيق السكايب والممثلة المعروفة بشرى عقبي.

هذا وتسعى قناة النهار دائما لتقديم أفضل البرامج لمشاهديها في هذا الشهر الفضيل ، في مختلف الطبوع، سواء في البرامج او المسلسلات التي تعرضها القناة رقم واحد في الجزائر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=989268

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