ضيوف “zapping رمضان” يناقشون موضوع المظهر الخارجي والأكل الصحي للفنانين

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.

وتم التطرق في برنامج سهرة اليوم الذي يقدمه كل من بلال قرباج وهدى جمعي، الى علاقة الفنانون بمظهرهم والاكل الصحي.

وحول اذا ماكان النجوم يتبعون نظام غذائي صحي، وبطبيعة هذه النصائح التي تقدم في هذا المجال.

وحضر في هذا العدد لإثراء هذا الموضوع، المختص في التغذية سمير بن عيسى بالإضافة الى الممثل سيد علي بوبقيرة.

بالإضافة الى الشاف شهرزاد والممثلة بورصالي.