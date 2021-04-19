ضيوف “zapping رمضان” يناقشون موضوع “شحال يخلص” الفنان الجزائري في رمضان!

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.

وتم التطرق في برنامج اليوم الذي يقدمه كل من بلال بلقاسمي وامال بن عمرة، بالإضافة الى الصحفية سامية مازوني كالعادة الشيخ المحروسة.

الى الأعمال الرمضانية التي يتقضاها الفنانون على ادوراهم التمثيلية سواء في رمضان او باقي شهور السنة.

وعرفت الحصة حضور ضيوف من العيار الثقيل في صورة مفيدة عداس والشاب ياسين التيقر، بالإضافة الى الفرقة الموسيقية الصاعدة “جابلقيس”.

الموضوع المقترح في حصة اليوم، تمت مناقشته من طرف جميع الحضور، وسط كشف لبعض المعلومات للمشاهدين حول هذه النقطة.

والتي تثير فضول الجميع، حول حقيقة الأجور الضخمة التي يتلاقاها الفنانين من عدمها في الجزائر.